◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）阪神が7回途中降雨コールドゲームで巨人に勝利した。試合は阪神が佐藤輝の適時三塁打、先発・才木の快投などで3-0とリード。7回裏の阪神の攻撃で雨脚が強まり、試合は中断。その後、コールドゲームが宣告された。阪神は前日に続き連勝。9連戦は2カード連続の勝ち越しで首位をキープした。才木は24年から巨人戦は8連勝となった。試合後、藤川監督は直近の2試合でとも