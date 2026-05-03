通算18アンダーで優勝し、キャディーと喜ぶ菅沼菜々＝浜野GCNTTドコモビジネス・レディース最終日（3日・千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）昨年の大会覇者の菅沼菜々が7バーディー、1ボギーの66で回り、通算18アンダーの198で優勝した。今季初勝利で通算4勝目。悪天候の影響で大会が3日間に短縮されたため、賞金加算は規定により75％の1620万円。5打差の2位が荒木優奈。さらに1打差の3位が天本ハルカだった。桑木志帆が11ア