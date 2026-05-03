「ロッテ１０−０西武」（３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）西武は連勝が２で止まり、今季初の貯金を逃した。投手陣の乱調が響いた。先発の平良は初回３６球を投じ、２安打１四球で２点を失った。すると、二回のマウンドには上がらずに緊急降板してしまう。二回から２番手・糸川が登板した。しかし、糸川は４回５安打４失点と乱れ、七回は４番手・羽田が１回３安打３失点と乱れた。打線はロッテ先発の毛利に対して６安打