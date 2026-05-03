高市総理が2026年度中の実現を目指す「食料品の消費税率ゼロ」。しかし、事実上、間に合わない公算が大きくなる中、与党幹部からは1％に前向きな声も出ている。【映像】食料消費税ゼロの副作用（5秒でわかる詳細）そもそも食料品の消費税率ゼロは必要なのか。『ABEMA Prime』では、ゼロにすべきと考える中道改革連合の伊佐進一衆議院議員とともに考えた。■福祉政策としての「食料品消費税ゼロ」伊佐氏は、食料品の消費税率