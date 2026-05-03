巨人は３日の阪神戦（甲子園）に０―３で雨天コールド負け。連敗を喫して首位・阪神とのゲーム差は３・５に広がった。あと一打がなかなか出なかった。両先発投手が３回まで無失点投球を続け展開は投手戦の様相を見せる中、まずは４回に井上が阪神の絶好調男・佐藤に適時三塁打を浴びて先制点を献上。なんとか反撃の機会を作りたい巨人打線だったが、７回まで３度、得点圏に走者を進めながら決定打が出ず、スコアボードには０が