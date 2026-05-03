【モデルプレス＝2026/05/03】美容家の神崎恵が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの昼食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】49歳人気美容家「センス良すぎ」と話題のおしゃれすぎるカレー◆神崎恵、彩り豊かな手作りカレー披露神崎は「お昼はカレー作った いい辛さ」とつづり、彩り豊かな手作りカレーを披露。ご飯のそばには、鮮やかな紫キャベツのマリネ、とうもろこし、半熟のゆで卵が添えられ、ルーの中には