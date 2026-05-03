【モデルプレス＝2026/05/03】モデルでアーティストとしても活躍する佐藤ノアが5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。旬の食材を使った手料理を披露した。【写真】28歳人気アーティスト「こんなに作れるのすごい」豪華すぎる筍メニュー◆佐藤ノア、たけのこてんこ盛りご飯を披露佐藤は「たけのこてんこ盛り」とつづり、食卓の様子を公開。たけのこご飯、たけのこの和え物、たけのこの煮物、さらに揚げ物、味噌汁、アボカド