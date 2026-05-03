【モデルプレス＝2026/05/03】お笑い芸人のはなわが5月2日、自身のInstagramを更新。妻が作った三男への弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】49歳3児の父芸人「品数がすごい」豪華すぎる息子のデカ盛り弁当公開◆はなわ、妻が作った三男坊弁当披露はなわは「ゴールデンウィークも三男坊は朝から練習です」とつづり、高校生になった三男の近況を報告。「早朝5時には家を出て行くので、ママは日の出前からお弁当作りです。デカ