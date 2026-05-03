第４回横浜国際映画祭（５日まで）の催しである新人女優オーディションが３日、神奈川・横浜市の横浜ランドマークホールで行われ、１５歳の酒井希愛（きい）さんが最優秀賞を受賞した。世界に通用する新人女優を発掘するために創設されたオーディション。最終審査の２０人に残った高校１年生の酒井さんは、自己紹介で「継続力」をアピール。課題演技では熱のこもった演技を披露し、応募者約２０００人の応募者の頂点に輝いた。