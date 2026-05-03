◆関西六大学野球春季リーグ戦第５節２回戦大商大１５―１大院大（３日・わかさスタジアム京都）今秋のドラフト候補の大商大・春山陽登主将（４年＝敦賀気比）が３日の大院大２回戦でリーグ戦１０本塁打となる３ランを放った。待望の今季１号で、横浜や中日で活躍した佐伯貴弘（大商大）が持つリーグ記録（１２本塁打）にあと２本と迫った。初回と３回に内角攻めで２打席連続死球を受けた春山は打者一巡で回ってきた３回の