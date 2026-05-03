「日本ハム３−０オリックス」（３日、エスコンフィールド）日本ハムが今季３度目の完封勝ちで、２カード連続の勝ち越し。球団通算５０００勝目を挙げた。先発の北山は３安打完封で２勝目。２４年４月２０日・ロッテ戦以来、２年ぶり自身２度目の完封勝利を無四球で飾った。要所は最速１５４キロを計測した直球で押し込み、連打を許さなかった。試合後、３点目の１０号ソロを放った万波とともにお立ち台に上がった北山。こ