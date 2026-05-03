リング誌のマイク・コッピンガー記者が３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「リヤド・シーズン」の代表者でサウジアラビア総合娯楽庁のトゥルキ・アル・シェイク長官が１月に日本で可能な限り最大の観客収容能力を持つ競技場で、井上尚弥（大橋）−ジェシー“バム”ロドリゲス（米国）戦を計画していると投稿した。リング誌の公式Ｘも、同記者が情報を入手したとして同様に投稿した。同記者はリング誌のスーパーバンタム級