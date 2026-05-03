◇パ・リーグオリックス0―3日本ハム（2026年5月3日エスコンF）オリックス・岸田監督は「今日は完全に抑えられましたね」と、3安打完封負けを喫した日本ハム・北山に脱帽した。前回4月25日の対戦では5回7安打3失点で黒星を付けた右腕に、この日は6回まで二塁すら踏めず。無四球と攻略の糸口をつかむこともままならず、「チェンジアップとカットを多く使ってきているのは分かっているんですけどね…」と指揮官は唇をかん