「ロッテ−西武」（３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ先発のドラフト２位・毛利（明大）が７回６安打無失点の好投。大量援護もあり、開幕戦以来の２勝目の権利を手に降板した。序盤のピンチを乗り越えて、波に乗った。初回、二塁打と四球で１死一、二塁とされたが、４番・ネビンを見逃し三振、５番・岸を三ゴロに仕留めた。三回は長短打で１死一、三塁とされたが、長谷川、ネビンを打ち取った。四回以降は低めを丁寧に