俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で徳川家康役を演じる俳優の松下洸平（39）と家康の懐刀・石川数正役を演じる俳優の迫田孝也（49）が3日、「浜松まつり」（静岡県浜松市）のパレードに参加した。この日午後2時すぎからは、主人公・豊臣秀長役を演じる仲野と兄・豊臣秀吉役を演じる俳優の池松壮亮（35）が博多三大祭りの一つ「博多どんたく港まつり」（福岡市）のパレードに参加。