中東情勢に伴う原油の供給不安が続く中、アメリカによるイラン攻撃後、初めてロシアの原油が日本に到着します。原油を積んだタンカーはオマーン船籍の「Voyager」で、4月下旬にロシア・サハリン州を出発し、あす（5月4日）午前中に愛媛県今治市に到着する予定です。調達した石油元売りの太陽石油によりますと、この原油は日本が出資するサハリンの天然ガス開発で、地下からガスとともに採掘される原油「サハリンブレンド」で、経済