俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は3日に第17話「小谷落城」が放送される。光秀（要潤）の壮絶なシーンで幕を閉じた前回。その裏で、藤吉郎ファミリーにもつらい決断があった。とも（宮澤エマ）の胸が張り裂ける涙を石井さんが描いた。前回の第16話は「覚悟の比叡山」。宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負った藤吉郎（池松壮亮）。継潤は、藤吉郎の子を人質によこすなら織田に