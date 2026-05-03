「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）巨人は七回途中降雨コールドで敗れて連敗した。試合序盤は巨人先発・井上、阪神先発・才木の投げ合い。だが、井上は四回に佐藤輝に先制適時三塁打を許し、六回は自身の暴投に大城の失策が絡んで２点を追加された。七回裏の阪神攻撃中に雨脚が強まって、降雨コールドとなった。阿部監督は「ミスもあったけどなんとか試合は作ったんだけど攻撃の方であと一本というそこ