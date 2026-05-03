横浜―相模原後半、突進する横浜・デクラーク＝秩父宮ラグビーのNTTリーグワン1部第17節最終日は3日、東京・秩父宮ラグビー場などで2試合が行われ、横浜が相模原を31―22で下して6勝目（11敗）を挙げて1部残留を確定させた。相模原は4勝13敗となり、2部との入れ替え戦に回ることが決まった。既にプレーオフ進出を決めているチーム同士の一戦は、東京ベイがBR東京に52―8で大勝して14勝3敗。BR東京は9勝8敗となった。