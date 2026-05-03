お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＭＢＳ「かまいたちの知らんけど」が３日放送され、タレントのケンドーコバヤシとくっきー！がゲスト出演した。今年１月に結婚と第１子誕生を発表したケンコバを、祝福する企画を実施。結婚発表の場となったフジテレビＯＮＥ特番の、タイでのロケ撮影を回想。同行したくっきー！は「俺がインタビュアーみたいな感じで。ずっとボケ続ける感じやねんけど」と説明した。事前にくっきー！