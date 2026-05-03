インプラント治療を決意したものの、「手術前にどんな準備が必要？」「手術後の過ごし方は？」など、疑問や不安がつきまとうと思います。インプラント治療を成功に導き、長く快適に使い続けるためにも、事前準備と治療後のケアは不可欠です。そこで、これからインプラント治療を始める人に向けて、インプラント手術前の準備について、「横浜駅西口デンタルオフィス」の大羽先生に解説していただきました。 監修歯科医師：大