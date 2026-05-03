INAC神戸レオネッサが3日、2025−26 SOMPO WEリーグで優勝を決めた。2025−26 SOMPO WEリーグの第20節は、5月2日から3日にかけて各地で開催された。首位を走るI神戸はホームでAC長野パルセイロ・レディースと対戦。そのI神戸を勝ち点差「6」で追いかける三菱重工浦和レッズレディースは、ホームにマイナビ仙台レディースを迎えた。同時刻キックオフとなった両ゲーム。I神戸は序盤の2分に吉田莉胡が均衡を破ると、その後も得