明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第14節が3日に行われ、東京ヴェルディと柏レイソルが対戦した。ここまで勝ち点「21」を積み上げ、上位戦線に身を置いている東京Vが、2025明治安田J1リーグで優勝争いを繰り広げながら、今季はここまで勝ち点「11」の獲得にとどまる柏をホームに迎えたゲーム。前半は戦前の予想通り、柏がボールを握る時間が長くなったが、より多くのシュートシーンを作ったのは東京V。松橋優安が