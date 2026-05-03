【その他の画像・動画等を元記事で観る】 新しい地図と日本財団が共同で運営する「LOVE POCKET FUND」（愛のポケット基金）が支援を決定した「らいか堂」が開所。5月3日に輪島市の人々とともに開所式が開催され、当日は残念ながら仕事のため欠席となってしまった稲垣吾郎、草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに旧字体の前＋刀が正式表記）、香取慎吾からのメッセージも到着した。 ■「令和6年能登半島地震支援プロジェクト第