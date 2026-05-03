滝川市で昨夜、歩行者の男性が乗用車にはねられた事件で、警察は自衛官の男をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。逮捕された、滝川市の陸上自衛官渡辺勲二容疑者（54）は、きのう午後10時半ごろ、滝川市緑町4丁目の市道で、現場近くに住む69歳の男性をはねてけがを負わせ、その場から逃げた疑いです。渡辺容疑者はおよそ1時間後に現場に戻り、その後、逮捕されました。男性は、顔面から出血し病院に搬送されましたが、意識はあり、