2026年4月29日、中国のポータルサイト・捜狐に「『呪術廻戦』でまさか東堂葵が人生の勝者になっていたとは」と題した記事が掲載された。記事は、「まったく驚きである。『呪術廻戦』の中で、最終的に作品全体を通して最大の人生の勝者となったのが、まさか東堂葵（とうどうあおい）だったとは誰が想像しただろうか。近日『呪術廻戦』の続編となる公式スピンオフ漫画『呪術廻戦≡（モジュロ）』の最終巻に東堂を主人公とした短編番