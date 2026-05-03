◇プロ野球セ・リーグ 阪神3-0巨人(3日、甲子園球場)※降雨コールド阪神は佐藤輝明選手のタイムリーで1点先制し、6回にも相手のミスから2点を追加。先発の才木浩人投手が7回まで無失点の好投を披露すると、その裏に降雨コールドとなり勝利しました。先発の才木投手は、中4日でのマウンドに上がり、初回から2つの三振を奪う上々の立ち上がりを見せます。2回には四球と2本のヒットなどで2死満塁のピンチを招きますが、この回のアウト