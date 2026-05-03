◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ10ｰ0西武(3日、ZOZOマリン)ロッテが投打で上回り、西武に快勝し連敗を止めました。1回裏、西武先発の平良海馬投手から1アウト1、2塁のチャンスを作ると、4番ポランコ選手、6番愛斗選手のタイムリーで2点を先制。2回裏には1アウト1塁で、1番藤原恭大選手が西武・2番手の糸川亮太投手から2号2ランホームラン。3回裏、5回裏には7番友杉篤輝選手が2打席連続でタイムリーを放ち追加点。7回裏には8番松川虎