◇MLB カージナルス3-2ドジャース(日本時間3日、ブッシュ・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手が6回3失点の力投も実らず今季3敗目。それでも「6回まで投げられたというのは収穫」とまとめました。3回には、連打で先制点を献上。さらにジョーダン・ウォーカー選手から10号2ランを浴び3失点を喫します。それでも、その後の3イニングはいずれも三者凡退。「3点取られたことはこの試合でもう取り返せないので、いかに残りの試合の