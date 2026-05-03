◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ10ｰ0西武(3日、ZOZOマリン)連勝でカード勝ち越しを決めていた西武でしたが、この日はロッテに敗戦しました。今季試合前の防御率0.49の平良海馬投手が先発を務めるも、初回から制球が乱れ、球速も出ず。2つの四球でピンチを招くと、ロッテ4番ポランコ選手、6番 愛斗選手にタイムリーを浴び2失点。その後は抑えるも、初回36球を投げ終えて緊急降板。開幕から好調の右腕が早々に降板するアクシデントに見