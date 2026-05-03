元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈(30)が2日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。「しんどいときに支えて」くれた存在を明かした。岩田は人生で最高においしかったものとして、東京・目黒のステーキハウスのステーキを挙げ「(日本テレビ)『スッキリ』でご一緒したヒロミさんに連れていっていただいたお店」と説明した。ヒロミには「『スッキリ』をやっている時から、私が何か行き詰っているな