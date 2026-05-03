ダンス＆ボーカルグループ・ＴＲＦのＤＪＫＯＯが３日、都内で行われた「ＶＴＵＢＥＲＥＸＰＯ２０２６」に出席。ＴＲＦのプロデューサーでＴＭＮＥＴＷＯＲＫ・小室哲哉とのやりとりを明かした。イベントでは、自身のＶＴｕｂｅｒ化プロジェクト「ＶＪＫＯＯ」を発表。バーチャルのＤＪＫＯＯであるメカニック型の「ＶＪＫＯＯ」が出現すると、「おお！すごいじゃん！」と大喜びで対面した。その後、ＶＪＫ