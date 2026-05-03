◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）右ふくらはぎへの自打球の影響から5試合ぶりにスタメン復帰した中野拓夢内野手（29）が3安打猛打賞で2得点と巨人戦勝ち越しに貢献した。「代打である程度感覚を戻しながら、自分らしい感じで出来た」と試合を振り返った中野が、改めて関心したのは佐藤輝明に打撃。打率4割超えの絶好調ぶりに「気持ち悪いっすね」と率直に語ると「簡単そうに見えるんで、どうボール見えて