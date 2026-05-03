インタビュー後にポーズをとる阪神の佐藤（左）と才木＝甲子園七回裏2死満塁降雨コールドゲームで阪神が勝った。才木が4安打11奪三振の完封で3勝目。球に切れがあり、要所で踏ん張った。四回に佐藤の適時三塁打で先制し、六回は相手バッテリーのミスで2得点。巨人はあと一本が出なかった。3勝目を挙げた阪神・才木＝甲子園