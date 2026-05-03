◇パ・リーグ西武0ー10ロッテ（2026年5月3日ZOZOマリン）西武は3日、敵地ZOZOマリンでロッテに完封負け。今季初の同一カード3連勝を逃し、再び借金生活に逆戻りとなった。チームは今季日曜日は4勝0敗1分け。5戦全てに先発し、2勝0敗の防御率0・49と好投している平良が、この日も先発マウンドに上がった。しかし初回に2四球を与えると、4番・ポランコ、6番・愛斗に適時打を浴びるなど2失点。何らかのアクシデントがあった