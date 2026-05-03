「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）巨人は七回途中降雨コールドで敗れて連敗した。試合後、阿部監督は脳しんとう特例措置で登録抹消中の泉口について「明日（４日）一応、呼ぶ予定にはなってますけと試合が終わってどういう状況か確認してからなのでそれ以上は言えないですかね」と話した。