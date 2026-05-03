小児医療の在り方を考える勉強会で話すチャイルド・ライフ・スペシャリストの松井基子さん＝2026年1月、水戸市子どもの患者に絵本を使って治療の必要性を説明するなど、「遊び」の要素を採り入れた心理的支援が小児医療の現場で広がっている。茨城県立こども病院（水戸市）で、患者や家族の心の準備をサポートする専門職チャイルド・ライフ・スペシャリスト（CLS）として活動する松井基子さん（47）は「言葉が未熟な子どもにとっ