お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃんが２日に自身の「Ｘ」を更新。同日に東京ドームで行われた世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ・井上尚弥と中谷潤人の一戦に言及した。世界中から注目を集めた世紀の一戦は、１２ラウンドの熱戦の末に井上が中谷を判定で下し無敗対決を制した。試合を見届けた良ちゃんは「神である全知全能の井上尚弥を（やはり崩せないか…）と一度思わせてから中谷潤人が我慢に我慢を重ねて