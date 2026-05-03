運動会や発表会など、子どもの成長を感じられる大切な行事。しかし、そんなおめでたい席で、周囲が凍りつくような言動を繰り出す保護者もいるようです。今回は、マイナビニュース会員304名に聞いたアンケートから、行事の空気を一変させた「非常識な保護者」のエピソードをご紹介します。行事の空気を一変させた「非常識な保護者」のエピソード○「やばい保護者」が出現しやすいのは、まさかのあの場面!「印象的な(困った)保護者を