チャーミングなドット柄アイテム。大人コーデには可愛すぎるかも……と手を伸ばせずにいるなら、今回紹介する【ZARA（ザラ）】のスカートやワンピースがおすすめです。きれいめ派も着こなしやすい細かなドットと、上品なシルエットがポイント。エレガントな雰囲気をまとえる予感です。 エレガントに揺れるドット柄ミディスカート 【ZARA】「ZW COLLECTION ドットプリントミディスカӦ