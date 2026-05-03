これは筆者自身の体験です。公園で息子と遊んでいたとき、周りに目を向けると、一人の女の子が泣いているのが目に入りました。普段は自分のことに夢中な息子が、突然その子に近づいていき、何かを言いながら手を差し伸べたのです。息子の行動に、私は思わず驚き、成長を実感することとなった出来事でした。 うちの息子、優しさを見せた日 公園で5歳の息子と遊んでいたときのこと。広い公園にはたくさんの子どもたちが遊んで