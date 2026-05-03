猫が転嫁行動をする3つの理由 転嫁行動とは、イライラや葛藤した気持ちを、その原因とは無関係な飼い主さんや同居猫にぶつける行動のことです。猫が人を引っかいたり、噛んだりする行動の約半数は、転嫁行動によるものだという説もあります。その理由についてみていきましょう。 1.過剰な興奮 窓の外に野良猫があらわれた、いきなり大きな音がした、遊びが過熱したといった場面で、猫が突発的な興奮状態になり攻