札幌FW大森真吾が岐阜戦で2ゴール北海道コンサドーレ札幌は、5月2日のJ2・J3百年構想リーグの第14節でFC岐阜に3-0で勝利して4連勝を飾った。FW大森真吾は、リーグ戦3年ぶりのゴールを決めて以来3試合連続ゴールを記録した。大森は後半20分に先制ゴールを奪うと、アディショナルタイムにもゴール前のこぼれ球を冷静に蹴り込んでチームの3点目を奪い勝利に導いた。札幌はこの勝利で4連勝とし、一気にEAST-Bリーグの暫定5位まで順