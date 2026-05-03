STARGLOW BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）が、5月3日に埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場で行われた『VIVA LA ROCK 2026』に初出演を果たした。【写真】「VIVA LA ROCK」に初出演を果たしたSTARGLOW2014年にスタートした埼玉史上最大級のロックフェス『VIVA LA ROCK』は、今年が初の野外開催。STARGLOWにとって、昨年9月の『BMS