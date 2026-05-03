女優の武田久美子が3日にinstagramを更新。愛娘との2ショットを公開した。【写真】姉妹のような武田久美子とソフィアさん、顔アップも武田が「娘とバケーションタイム」と公開したのはアメリカで開催されているF1「マイアミグランプリ」の会場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には娘のソフィアさんと仲良く観戦する様子や会場内で2人で並んだ全身ショットなどが収められている。武田とソフィアさんの2ショ