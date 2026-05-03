天皇賞・春・Ｇ１（３日、京都・芝３２００メートル）は、１番人気のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）がゴール前の大接戦を制し、大阪杯に続く父子制覇を飾った。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が３日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。長い写真判定の末、鼻差で勝利が決まったクロワデュノールに安藤氏