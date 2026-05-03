◆パ・リーグロッテ１０―０西武（３日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは西武にゼロ封リレーで勝利。同一カード３連敗を阻止し、借金を３に減らした。先発したドラフト２位ルーキー・毛利海大＝明大＝の好投が光った。力強いストレートにツーシームも切れ、７回を６安打無失点。プロ入り後最長イニング、最多の球数（１０３）を投げきり、２勝目を手中に収めた。打線も初回にポランコと愛斗の適時打で２点を先制。２回には藤原恭