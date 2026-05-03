◆パ・リーグロッテ１０―０西武（３日・ＺＯＺＯマリン）西武はロッテに完封負け。勝てば同一カード３連勝＆貯金生活突入だったが、借金１に逆戻りした。先発・平良海馬投手が初回を終え、まさかの緊急降板。何らかのアクシデントがあったと見られる。平良は初回、２四球をきっかけにポランコ、愛斗に適時打を浴び、２点を失っていた。この日の試合前まで、５試合に先発し、２勝０敗、防御率０・４９と好調をキープしてい