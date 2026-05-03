鈴木達也容疑者北海道旭川市の旭山動物園に3月31日ごろ、妻の遺体を運び込んで焼却炉で焼却するなどしたとして死体損壊の疑いで道警に逮捕された同園飼育員の市職員鈴木達也容疑者（33）が4月上旬、妻の所在を尋ねられ「東京に行った」と説明していたことが3日、容疑者宅の周辺住民への取材で分かった。道警が4月23日に任意の事情聴取を始めるまで園で通常通りの勤務を続けており、周囲に隠そうとしていたとみて殺人容疑も視野