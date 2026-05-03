4月から独立した元日本テレビのフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が、2日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。日本テレビ系情報番組「スッキリ」で共演したタレントのヒロミについて語った。岩田は”人生最高の一品”としてアナウンサー時代を支えてくれたステーキをあげて、ヒロミが連れていってくれたと明かした。そして「『スッキリ』をやっている時から、私が何か多分行き詰まってるなっていうの